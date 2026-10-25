Vanoli: "Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno. Meritavamo una vittoria importante"

Paolo Vanoli, tecnico viola, ha parlato a Dazn dopo Inter-Fiorentina finita 2-1. Queste le sue parole: "La forza dell'Inter la conoscevamo. Noi dobbiamo guardare cosa abbiamo fatto fino al 90' portando avanti ciò che si è visto con il Como. Abbiamo sfiorato anche il 2-0. Non è la prima rimonta che fanno loro, la mia squadra è in crescendo, questa squadra si meritava una vittoria importante. Ora dobbiamo tenere su la testa e andare avanti".

Sul cambio di Jimenez: "Ho messo Dodo e Gnonto perché pensavo che dalla destra si potesse sfondare. Io pensavo che li loro potessero essere in difficoltà. Il bicchiere però è assolutamente mezzo pieno, è stata fatta un'ottima prestazione".

Ci sono cose che non vorrebbe rifare e che ha fatto lo scorso anno in lotta salvezza? "Non si deve guardare lo scorso anno, questa squadra qua sta diventando squadra. La classifica ci sta condannando. Dobbiamo andare olte, queste sono gare importanti. Poi il morale lo da il risultato. Con il Como e con il Genoa potevamo meritare di più. Oggi abbiamo retto contro una squadra forte".

Su Pongracic: "Non ho novità".