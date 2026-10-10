Genoa, Robinho Jr alla prima chiamata: De Rossi potrebbe usarlo a gara in corso
La storia si tramanda, da padre a figlio col gol come punto fermo del dna di famiglia: Robinho Jr si prende la scena con la maglia del Genoa e conquista la prima convocazione in prima squadra sotto la guida di De Rossi, che ha deciso di inserirlo tra i giocatori a disposizione per la sfida contro la Fiorentina. Un riconoscimento importante per il diciottenne brasiliano, arrivato in rossoblù nelle ultime fasi del mercato estivo e già capace di guadagnarsi una chance nel campionato di serie A. Il giovane attaccante, figlio dell'ex stella di Real Madrid e Milan Robinho, adesso potrebbe anche scendere in campo per aiutare il Grifone che dovrà rinunciare all’infortunato Colombo. Dovrebbe partire dalla panchina Robinho Jr ma nella ripresa la possibilità che conquisti il suo primo gettone di presenza è molto alta per l’ex Santos che ha convinto definitivamente De Rossi nell’amichevole di Bucarest contro il Rapid.
Dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Santos, Robinho Jr ha scelto l'Italia per proseguire il proprio percorso di crescita. Il Genoa gli ha offerto l'opportunità di confrontarsi con una nuova realtà attraverso un trasferimento in prestito annuale, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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