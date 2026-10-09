Genoa, i convocati di De Rossi per la sfida alla Fiorentina: convocato Robinho Jr

Genoa, i convocati di De Rossi per la sfida alla Fiorentina: convocato Robinho JrFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:37Avversari
di Redazione FV

Il Genoa, attraverso un posto pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha diramato la lista dei giocatori convocati dal tecnico del Grifone, Daniele De Rossi, per la partita che si giocherà domani alle ore 15.00 a Marassi contro la Fiorentina di Vanoli. Spiccano le assenze di Lorenzo Colombo, Djibril Sow, Franz-Ethan Meichtry, Lorenzo Venturino ed Elias Havel. Presente invece per la prima volta Robinho Jr. Questa la lista completa:

Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz
Difensori: Drameh, Ehizibue, Klisys, Marcandalli, Mitaj, Ostigard, Otoa, Puczka, Sabelli, Vasquez
Centrocampisti: Baldanzi, Ellertson, Frendrup, Lafont, Messias, Traoré, Wiafe
Attaccanti: El Shaarawy, Osmajic, Robinho Jr, Vitinha