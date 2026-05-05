Social Genoa, Messias out a Firenze: il brasiliano annuncia di aver terminato la stagione

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Il Genoa di Daniele De Rossi, prossimo avversario della Fiorentina questa domenica al Franchi, dovrà fare a meno per la partita contro i viola di Walter Junior Messias. L'esterno brasiliano ha infatti annunciato attraverso un post social di aver terminato in anticipo la stagione a causa di un problema fisico che gli impedirà di scendere in campo. Questo il messaggio all'interno del suo post:

"Purtroppo la mia stagione è finita prima del previsto. Ma grazie a Dio è stato un anno positivo, con i nostri obiettivi raggiunti e tante emozioni vissute insieme ai nostri tifosi. Partite che rimarranno impresse nella storia di questo club! Ma non finisce qui, ora lavorerò e mi rimetterò in sesto per tornare più forte di prima, come ho sempre fatto! Forza Genoa!".