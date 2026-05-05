Genoa, domani la ripresa: out Messias, ottimismo per Baldanzi e Norton Cuffy
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Il Genoa, prossimo avversario della Fiornetina domenica prossima, riprenderà ad allenarsi, così come i viola, domani. Come ha annunciato lo stesso giocatore, Junior Messias non sarà del gruppo per un problema muscolare alla coscia destra: per lui stagione finita.
Daniele De Rossi dovrebbe invece recuperare Norton Cuffy e Baldanzi: entrambi sono in ripresa dai rispettivi infortuni e dovrebbero tornare in gruppo. Ma per quanto riguarda Baldanzi dovrebbe essere sottoposto a un ulteriore controllo prima della seduta di allenamento per evitare rischi, visto che ha avuto problemi muscolari sia alla Roma a fine anno sia in maglia rossoblù.
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