Qui Napoli, Spinazzola non si è allenato: verso il forfait coi viola
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Il Napoli continua il lavoro in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. La squadra ha svolto una sessione di allenamento mattutina, iniziata con il riscaldamento e proseguita con esercitazioni di carattere tattico. L’allenamento si è concluso con una serie di tiri verso la porta.
Spinazzola si ferma, lavoro personalizzato per Anguissa
Come comunicato dai canali ufficiali del Napoli, André-Frank Zambo Anguissa ha seguito un programma individuale, alternando lavoro in palestra e sul campo. Leonardo Spinazzola, invece, non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra.
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