Venezia, Stroppa: "Moreno aveva i crampi contro la Fiorentina"
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Alla vigilia della gara con la Lazio, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa tornando anche sulla prestazione di Juan Jesus contro la Fiorentina: “Ha fatto molto bene. Qua sono arrivati giocatori importanti ma purtroppo fuori condizione. Sono stato obbligato a farli giocare esponendoli a rischi. Come può essere per Juan Jesus, o Moreno che aveva crampi con la Fiorentina. Una situazione che è in rincorsa. Stiamo recuperando la situazione di chi c'è dietro, Juan Jesus ci può dare tanto a livello di attenzione e comunicazione ma dobbiamo non esporlo a difficoltà e bisogna trovargli il ruolo giusto".
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