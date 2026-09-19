Napoli a Firenze con tante assenze. Favasuli insidia Politano per una maglia dal 1'

vedi letture

In vista della trasferta di Firenze, Massimiliano Allegri ha il dubbio Frank Anguissa, che continua a lavorare a parte. Il centrocampista ha svolto ancora una volta una seduta personalizzata e la sua presenza nella trasferta al Franchi resta in forte dubbio. Assenze certe quelle di McTominay, Giovane, Marianucci, Buongiorno, Alisson Santos e Meret. A preoccupare il tecnico anche Spinazzola, che si è fermato nell'allenamento del venerdì. Inizia così l'approfondimento di TMW, a cura del corrispondente sul Napoli, in merito alla probabile formazione per la sfida di domani contro la Fiorentina.

Allegri sembra intenzionato a confermare il 4-3-3, tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, con Rrahmani e Rafa Marin al centro della difesa e Di Lorenzo e Olivera sulle corsie. A centrocampo dovrebbe essere confermata la coppia Gilmour-Lobotka, con De Bruyne in posizione più avanzata, ma il belga potrebbe anche rifiatare con Vergara pronto all’occorrenza. In attacco Hojlund sarà il riferimento centrale, mentre Lang è in vantaggio su David Neres per una maglia sulla sinistra. Resta aperto anche il ballottaggio sulla fascia destra: Favasuli insidia Politano, forte dell'ottimo impatto avuto contro il Bologna.