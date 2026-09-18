Da McTominay a Buongiorno: il Napoli al Franchi senza sette calciatori

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Il Napoli si presenterà alla sfida con la Fiorentina ancora alle prese con una lunga lista di indisponibili. Sono sette i giocatori attualmente ai box, con Massimiliano Allegri costretto a fare i conti con diverse assenze. Tra i possibili rientri più vicini c'è quello di Frank Anguissa, alle prese con un affaticamento ai flessori: il centrocampista sta recuperando, ma difficilmente sarà disponibile per la trasferta del Franchi.

Per Alex Meret, Scott McTominay e Luca Marianucci l'obiettivo è invece la gara del 10 ottobre contro il Frosinone, alla ripresa del campionato. Il portiere deve smaltire una lesione di basso grado all'adduttore, McTominay è fermo per una lieve aritmia benigna, mentre Marianucci è alle prese con una lesione di alto grado del legamento collaterale.

Rientro previsto a ottobre anche per Giovane, operato per un'ernia inguinale e atteso per Venezia-Napoli del 17 ottobre, e Alisson Santos, che punta alla sfida di Champions contro il Bodo del 20 ottobre dopo la lesione al bicipite femorale. Tempi più lunghi per Alessandro Buongiorno, alle prese con una lesione della radice del menisco mediale del ginocchio destro: il difensore dovrebbe tornare a disposizione soltanto il 5 gennaio, in occasione di Napoli-Cagliari. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.