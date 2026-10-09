FirenzeViola Vanoli-Mastantuono, sta nascendo un feeling speciale: l'argentino verso la titolarità anche a Genova

Dalla conquista dei tifosi agli attestati di stima di mister Vanoli: Mastantuono è già uno dei punti fermi della Fiorentina

Se dopo il suo arrivo in mezzo alla folla all'aereoporto di Peretola, il 6 agosto scorso, ci domandavamo quanto ci avrebbe messo Franco Mastantuono non solo a prendersi la Fiorentina ma a diventare indispensabile per i viola, oggi, dopo poco più di due mesi, abbiamo già una prima risposta. Il classe 2007 argentino non è solo infatti già entrato ampiamente nei cuori dei tifosi gigliati per il talento mostrato in campo, ma ha anche totalmente rapito il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli per dedizione e sacrificio, come da lui testimoniato in conferenza stampa nel post partita della sfida contro il Napoli prima della sosta: "Vedere Mastantuono che fa le corse all’indietro e si sacrifica è bello. Il campione è anche uno al servizio della squadra. Senza quella base non si va lontano. Alla fine della gara di Venezia Mastantuono ha avuto la lucidità di dire che il migliore in campo era stato Fagioli. Mi è venuta la pelle d’oca: allora ho capito che possiamo andare lontano e fare bene”.

Franco verso la titolarità

Oggi inoltre, in un’altra conferenza stampa, quella di vigilia della sfida in casa del Genoa di domani, Paolo Vanoli ha in un certo senso dato un'altra testimonianza di quanto sia stato rapito dal punto di vista calcistico dalle qualità di Mastantuono. "Come tutti quelli che sono convocati, è pronto per giocare e come tutti i giovani sanno recuperare velocemente: lui mi ha impressionato. Chi andrà in campo se lo meriterà, abbiamo fatto con lui un percorso di recupero preciso. Ma ho un gruppo su cui posso contare". Parole che non solo certificano appunto la stima nei confronti del calciatore, ma che danno più di un indizio su quella che potrebbe essere una sua partenza da titolare domani a Marassi, nonostante il ritorno dall’Argentina e dalla nazionale a ridosso del match.

Il connubio Vanoli-Mastantuono

Dichiarazioni che sono poi lo specchio dei numeri del classe 2007 che, è vero è riuscito ad andare a segno “solo” contro il Venezia, ma che in quanto a minutaggio ha già dimostrato di essere uno degli inamovibili del nuovo corso targato Vanoli, con 179 minuti disputati su 180 in Serie A, e 60 su 90 in Coppa Italia contro il Pisa. Il tecnico viola infatti non solo lo schiera sempre titolare ma, a meno di risultati già acquisiti, non lo toglie mai dal campo, cosa che invece è accaduta per ben due volte con Fabio Grosso, sia all’esordio in casa della Roma che al Franchi contro il Torino. Insomma, il connubio Vanoli-Mastantuono sembra essere già consolidato, con la speranza che in questa stagione per la Fiorentina possa trasformarsi in una formula vincente.