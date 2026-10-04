Qui Genoa, Colombo out contro i viola. Attacco decimato: le idee di DDR

Infortunio grave a una caviglia per Lorenzo Colombo ma per fortuna non gravissimo. L’edizione genovese de La Repubblica riporta che gli accertamenti hanno escluso un problema ai legamenti per l’attaccante che inizierà la riabilitazione nei prossimi giorni.

Il rossoblù salterà dunque tre gare: Fiorentina, Roma e Venezia, mentre è a rischio quella con la Juventus di fine ottobre. Il problema ora per De Rossi è che per la sfida di sabato prossimo con i viola al Ferraris per il reparto offensivo, oltre a Colombo, mancheranno anche Havel e Meichtry. Però il tecnico può utilizzare eventualmente El Shaarawy da seconda punta e potrebbe anche puntare su Robinho jr.