Gasperini verso la Fiorentina: "Viola squadra di valore. Koné e Dybala disponibili"

vedi letture

Alla vigilia della sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina - match in programma domani alle 20.45 - da Trigoria ha preso la parola il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini. Ecco le parole più interessanti dell'allenatore: "La stagione in corso è viva, la partita contro la Fiorentina è molto importante e affrontiamo una squadra di valore. Siamo assolutamente concentrati su questa partita, a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro la corsa Champions.

Il comportamento della squadra è stato eccezionale e cerchiamo di andare avanti in queste quattro partite. Formazione? Koné è recuperato, Dybala aveva già giocato contro il Bologna. Entrambi sono disponibili".