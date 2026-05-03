Gasperini verso la Fiorentina: "Viola squadra di valore. Koné e Dybala disponibili"
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Alla vigilia della sfida dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina - match in programma domani alle 20.45 - da Trigoria ha preso la parola il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini. Ecco le parole più interessanti dell'allenatore: "La stagione in corso è viva, la partita contro la Fiorentina è molto importante e affrontiamo una squadra di valore. Siamo assolutamente concentrati su questa partita, a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro la corsa Champions.
Il comportamento della squadra è stato eccezionale e cerchiamo di andare avanti in queste quattro partite. Formazione? Koné è recuperato, Dybala aveva già giocato contro il Bologna. Entrambi sono disponibili".
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