Volpato: "Oggi volevamo i tre punti. Stiamo alzando il livello"
FirenzeViola.it
Crisitan Volpato, autore di uno dei tre gol del Sassuolo contro la Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Era importante fare la partita oggi fare il mio e pensare ad aiutare la squadra per portare i tre punti a casa. Con i nuovi arrivati e il lavoro del mister sitamo facendo bene e abbiamo alzato il livello. Noi che eravamo qui l'anno scorso abbiamo proseguito nel lavoro che avevamo impostato in Serie B".
Pubblicità
Avversari
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaSassuolo-Fiorentina 3-1, le pagelle: De Gea da incubo, difesa colabrodo, mediana molle (come Gud) Kean è troppo nervoso
Dagli inviatiVanoli in sala stampa: "Chiediamo scusa ai tifosi. Basta alibi, bisogna diventare uomini"
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com