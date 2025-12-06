Volpato: "Oggi volevamo i tre punti. Stiamo alzando il livello"

vedi letture

Crisitan Volpato, autore di uno dei tre gol del Sassuolo contro la Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Era importante fare la partita oggi fare il mio e pensare ad aiutare la squadra per portare i tre punti a casa. Con i nuovi arrivati e il lavoro del mister sitamo facendo bene e abbiamo alzato il livello. Noi che eravamo qui l'anno scorso abbiamo proseguito nel lavoro che avevamo impostato in Serie B".