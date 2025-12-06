Dagli inviati Muharemovic commenta: "Reagiamo dopo i gol. Sappiamo rialzarci subito"

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, in sala stampa dal Mapei Stadium ha preso la parola Tarik Muharemovic. Queste le parole del calciatore del Sassuolo: "Non è la prima volta che reagiamo dopo un gol, lo abbiamo fatto vedere anche l'anno scorso. Questo è il nostro lavoro, non smettere mai, normale che in partita possa succedere, ma bisogna continuare insieme e stare insieme, poi si è visto".

Queste invece le dichiarazioni sulla reazione dei neroverdi conseguente al gol iniziale di Mandragora: "È importante rialzarsi subito. Idzes mi aiuta e ci aiuta, parla tanto in campo e mi aiuta ad alzare il morale alla squadra e poi il gol lo abbiamo preso anche presto, c'era tanto tempo per recuperarla".