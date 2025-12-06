Grosso: "Fiorentina avversario di livello e con veleno. Vittoria pesante"

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ha parlato così dopo la vittoria contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una grande gara contro un avversario di livello venuto qua con il veleno per ripartire. Abbiamo fatto gara pioena e ci siamo presi una vittoria pesante. I punti sono tanti, meritati e ce li teniamo stretti. Manteniamo i piedi per terra, siamo molto felici".

Sull'espulsione: "L'arbitro lo consoco è internazionale e bravo, la conduzione è stata però particolare. Io ho sbagliato, ho perso lucidità, spero non accada più".

Ancora sulla partita: "In questo campionato siamo arrivati in punta di piedi. La nostra bravura è mettere le qualità sul campo riconoscendo le qualità degli avversari capendo quando essere propositivi e quando no. Abbiamo sbagliato la partenza e li dobbiamo migliorare come su tanti altri aspetti. Ci teniamo stretto quanto ci siamo presi".

Sulla prova di Volpato: "I margini di Volpato sono tantissimi. Ha un potenziale alto. Quando si accende ha giocate diverse da tanti giocatori del campionato e suoi coetani. Per migliorare deve giocare. In una situazione di difficoltà senza Berardi dobbiamo trovare un'opportunità e lui oggi l'ha fatto. Pinamonti a fine gara sembrva stare meglio, speriamo di recuperarlo, lo valuteremo nei prossimi giorni. Oggi mi è piaciuta molto la sua prova come quella dei compagni".