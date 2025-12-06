Kone: "Partita non facile, stiamo giocando da grande squadra"

vedi letture

Il centrocampista del Sassuolo, Ismael Kone, ha parlato a Dazn nell'immediato post partita della vittoria contro la Fiorentina: "Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni di squadra, non era una partita semplice ma ci siamo fatti trovare pronti. Settimana dopo settimana stiamo migliorando l'intesa tra vecchi e nuovi calciatori, sappiamo essere compatti in blocco basso ma anche belli da vedere quando c'è da costruire e fare gioco. Ci siamo calati nella mentalità del campionato e giochiamo davvero da grande squadra. Sono felice per il mio gol, ma soprattutto per il risultato".