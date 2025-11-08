La prima probabile di Vanoli: 3-5-2 con Kean e Gud davanti. Più tanto cuore

Sulle sue pagine odierne, il Corriere dello Sport propone la prima probabile formazione di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina, domani alle prese col Genoa in un vero e proprio scontro salvezza. Il neo tecnico dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri che comporranno la difesa mentre Dodo e Fortini agiranno larghi. Mandragora, Nicolussi Caviglia e Sohm i probabili partenti a centrocampo, davanti Gudmundsson (in vantaggio nel dualismo con Dzeko) e Kean.

Quanto ai concetti, il quotidiano spiega: spazio alla costruzione dal basso, spazio ai tre mediani che saranno chiamati a turno ad impostare l’azione, ma da metà campo in avanti libera scelta di creare e d’inventare. Per tutto il resto ci vorrà la sua mano decisa, specie sotto il profilo dell’identità, del carattere, di un calcio concreto senza tanti fronzoli, diretto verso la porta avversaria e attento dietro come impone la precarissima situazione di classifica e psicologica. Al di là dei movimenti e delle posizioni, Vanoli chiederà soprattutto un atteggiamento che tocchi le corde dei muscoli e del cuore. Esattamente ciò che è mancato finora alla Fiorentina.