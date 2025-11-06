Social Genoa, dopo l'annuncio ufficiale anche il primo allenamento per De Rossi

vedi letture

Domenica pomeriggio a Marassi la Fiorentina affronterà il Genoa in un match che vedrà di fronte due formazioni in fondo alla classifica di Serie A. Due squadre in difficoltà che hanno esonerato l'allenatore con cui hanno iniziato la stagione. Se la Fiorentina dopo la separazione con Stefano Pioli è ancora alla ricerca di un sostituto (al momento Vanoli è nettamente il favorito), il Genoa invece ha già ufficializzato il suo nuovo tecnico. Si tratta di Daniele De Rossi.

Dopo l'annuncio, arrivato nel primo pomeriggio di oggi, l'ex tecnico della Roma ha diretto anche il suo primo allenamento. Di seguito le immagini postate sui social dalla società rossoblu: