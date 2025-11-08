Rossitto racconta Vanoli: "Sacchi e Conte i suoi maestri: una bomba pronta a esplodere"

vedi letture

C'era anche Fabio Rossitto tra coloro che trionfarono nella Coppa Italia del 2001, ancora oggi l'ultimo cimelio della bacheca viola. Proprio l'ex calciatore della Fiorentina, compagno di squadra di Paolo Vanoli all'epoca, ha fatto un ritratto del nuovo allenatore ufficializzato ieri al Viola Park: "L’ho sentito in queste ore per messaggio. Se è carico? Potete contarci, è come una bomba a mano pronta a esplodere", confida ai taccuini de La Nazione. Per poi continuare descrivendo le sue metodologie d'allenamento: "Pretende tanto. Ha fatto una bella palestra nel settore giovanile della Nazionale, quando alleni i giovani devi avere sensibilità e polso. E’ super motivato, io sono tranquillo perché convinto che farà benissimo".

Infine, Rossitto aggiunge qualche dettaglio su ciò che si aspetta da Vanoli: "E’ sempre in evoluzione, studia tanto, comprese le culture dei giocatori stranieri che trova in squadra. Ricerca intensità, porta concetti moderni. L’aggressione di Sacchi e Conte, maestri importanti. Anche in Russia ha imparato molto. Non è rigido sul sistema di gioco, saprà trovare quello giusto in base alle caratteristiche dei giocatori".