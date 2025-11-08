Da Farioli alla Fiorentina: Cavalletto il vice di Vanoli. Oggi il resto dello staff

vedi letture

Tra le novità che riguardano lo staff tecnico di Paolo Vanoli nella sua nascitura esperienza alla Fiorentina, c'è quella di Daniele Cavalletto. Quest'ultimo sarà infatti il suo vice, a differenza dell'anno scorso a Torino, dove a ricoprire il ruolo di secondo era Godinho (attualmente al Porto con Francesco Farioli). FirenzeViola.it ha già fatto un ritratto di questa new entry, stamani l'ha approfondita anche La Nazione: nato a Padova nel 1977, Cavalletto, tecnico di grande capacità, vanta un percorso pieno zeppo di esperienze che lo ha visto protagonista in diversi campionati, partendo dal basso prima di arrivare a un palcoscenico europeo.

Ha iniziato la propria carriera come secondo di Giuseppe Galderisi, collaborando con lui sulle panchine di Pescara, Salernitana e Gubbio, prima di approdare in club di livello internazionale. Nel corso degli anni ha lavorato in Turchia con Karagümrük e Alanyaspor, in Francia con il Nizza, e infine in Olanda con l’Ajax, sempre al fianco di Francesco Farioli, dal 2021 al 2025. Vanoli ha scelto di rinnovare parte del proprio gruppo di lavoro, puntando su un profilo esperto e preparato come Cavalletto per il ruolo di secondo allenatore. Nella giornata di oggi la Fiorentina ufficializzerà poi il resto dello staff, che ha già preso contatto con i collaboratori del club che già erano a disposizione della prima squadra.