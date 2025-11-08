Ancora male Piccoli, la Repubblica: "A Mainz segnava anche il Tanque Silva"

vedi letture

Sottile (ma neanche troppo) similitudine fatta da la Repubblica (ed. Firenze), con cui si fa riferimento ancora una volta allo scarso rendimento avuto fin qui da Roberto Piccoli. L'attaccante della Fiorentina, costato 27 milioni di euro, viene pizzicato dal quotidiano locale nell'editoriale che compare oggi a firma di Stefano Cappellini, dove si parte però dall'arrivo di Paolo Vanoli in panchina: "A qualcosa bisogna pur aggrapparsi, in momenti così difficili, e quel gol vecchio quasi un quarto di secolo è il miglior auspicio per la difficile missione di Vanoli: rimettere in piedi una squadra in ginocchio.

[...] Inutile personalizzare, i problemi sono collettivi, però i difensori continuano a commettere svarioni grossolani e Piccoli ha ormai una corposa collezione di roncolate sotto porta. Il gol sbagliato nel primo tempo a 4 metri dalla porta forse l’avrebbe fatto anche Santiago Silva, dimenticato Tanque, che non rese nulla ma nemmeno costò 27 milioni".