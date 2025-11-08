Squadra fragile e vuota, ma Vanoli è determinato. Tuttosport: "Da far tremare i polsi"

Anche su Tuttosport si dedica uno spazio al ritorno a Firenze di Paolo Vanoli, stavolta da allenatore dopo esserci già stato da calciatore. Il compito con cui l'ex tecnico del Torino arriva in viola è arduo: rivitalizzare una squadra fragile, impaurita, vuota di tutto. E ultima in classifica. Il quotidiano piemontese disegna così la Fiorentina che trova per le mani Vanoli, che si ritrova di fronte a una situazione di quelle da far tremare i polsi. Ma è una sfida in cui il tecnico, definita la rescissione con il Torino, si è tuffato con grande determinazione, anche per rifarsi della delusione per l'esonero deciso a maggio dalla proprietà granata.

Una battaglia che per Vanoli comincia nello stesso giorno in cui tre anni fa (7 novembre 2022) decollava la sua avventura a Venezia coronata l’anno dopo con la promozione in A: con i viola ha firmato fino a giugno con opzione al 2027 e bonus legati al piazzamento finale. Il tecnico di Varese, arrivato ieri mattina, ha poi pranzato al Viola Park con la squadra (da ieri non più in ritiro punitivo) quindi ha diretto il primo allenamento. Nello staff il nuovo vice Daniele Cavalletto, dal 2021 al 2025 all’Ajax con Farioli. La presentazione è rinviata alla prossima settimana. Ora testa al Genoa, un debutto da brividi come la classifica di questa Fiorentina.