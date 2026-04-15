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Crystal Palace in viaggio per Firenze: le immagini della rifinitura e della partenza
Il Crystal Palace è in viaggio per Firenze, dove domani sera (ore 21) affronterà la Fiorentina per il ritorno dei quarti di finale di Conference, forte del vantaggio per 3-0 maturato a Londra. Il club ha immortalato la partenza della squadra ed ha dato appuntamento appunto a Firenze.
Alle 19.45 l'allenatore e un tesserato sono attesi al Franchi per la Conferenza stampa mentre la rifinitura è stata fatta nel proprio centro sportivo.
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1 Vanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
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