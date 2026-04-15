FirenzeViola Tifosi al Franchi, nella (difficile) stagione in corso incremento delle presenze

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La stagione della Fiorentina si avvia al termine. Allo stadio Franchi, dopo la sfida di lunedì contro la Lazio, in campionato rimangono da giocare tre partite in casa con Sassuolo, Genoa e Atalanta.

Con tre match da disputare si può già fare una stima delle presenze di pubblico per le sfide di serie A che, come vedremo, sono sostanzialmente in linea con quelle della passata stagione (anch'essa con a disposizione circa 24.700 posti lordi a causa dei lavori di ammodernamento dell'impianto).

Nella stagione in corso (secondo i dati di stadiapostcards.com) gli spettatori totali che hanno assistito alle 16 gare casalinghe dei viola (considerando i 13.478 abbonati) sono stati 327.283, pari a una media di 20.455 a incontro. A oggi la partita che ha richiamato più pubblico è stata quella con la Juventus con 22.346 spettatori, la meno seguita quella col Lecce con 18.184.

Nel campionato 2024-25 in 19 partite assistettero 387.418 spettatori, generando una media di 20.390 a incontro (circa 65 spettatori in meno a sfida rispetto all'anno in corso). La capienza dello stadio era la stessa, ma gli abbonati furono circa 1.500 in meno (quando fu aperta la campagna abbonamenti le aree di cantiere non erano perfettamente definite e il club evitò di vendere le tessere stagionali di diversi posti in prossimità delle zone oggetto di ristrutturazione). La partita più seguita fu quella col Verona (22.495), la meno attraente, come per questa stagione, quella col Lecce (17.383).

Considerando la media di presenze del 2025-25 (20.455) e le tre partite ancora da disputare, con molta probabilità gli spettatori totali saranno attorno ai 390.000, andando a superare, seppur di poco, i 387.418 del 2024-25.

La capienza lorda limitata dai lavori di ristrutturazione evidenzia che, a prescindere dai risultati, a Firenze c'è uno «zoccolo duro» di tifosi che comunque segue con costanza i propri beniamini. Il 2024-25 fece registrare il miglior piazzamento in campionato sotto la presidenza Commisso, mentre in questa stagione i gigliati sono usciti dalla zona retrocessione tra fine febbraio e inizio marzo. Eppure i numeri si prospettano migliori. Probabilmente se in queste due ultime stagioni ci fossero stati a disposizione i circa 40.000 posti della capienza standard del Franchi, la stagione 2024-25 avrebbe fatto registrare numeri superiori, resta il fatto che il leggero incremento delle presenze medie per il 2025-26 è un segnale positivo e da tenere in considerazione.

Fortunatamente la salvezza matematica per la Fiorentina è a un passo e la prossima stagione di serie A, come è noto da diversi mesi, sarà giocata in un Franchi con i soliti 24.700 posti lordi a disposizione. Se i lavori procederanno rispettando il cronoprogramma approvato dopo la quarta variante ai cantieri, nell'aprile del 2027 si concluderà il primo lotto della ristrutturazione e per la stagione 2027-28, finalmente, il pubblico avrà a disposizione la nuova curva Fiesole, più metà Maratona riqualificate e protette (assieme alla Tribuna laterale) dalla nuova copertura. Il cantiere si ribalterà e (in attesa di capire quando oggetto dell'ammodernamento sarà anche la Tribuna centrale) i posti a disposizione (visti i lavori speculari) rimarranno circa quelli di adesso. L'ammodernamento aumenterà la qualità dell'offerta e la conseguenza più probabile è che i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti in curva Fiesole e Maratona siano destinati ad aumentare. Di quanto? Difficile fare ipotesi. Una discriminante che inevitabilmente condizionerà le scelte della società saranno i risultati ottenuti nella prossima stagione: migliori saranno e più facilmente i tifosi saranno disposti a fare dei sacrifici economici.