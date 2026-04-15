Dagli inviati Dal Viola Park, rifinitura in corso: Gosens c'è. Confermate le assenze di Kean e Fortini

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La Fiorentina è scesa in campo in questi minuti per l'allenamento di rifinitura al Viola Park in vista del quarto di finale di ritorno di domani contro il Crystal Palace. Tra gli uomini a disposizione di Paolo Vanoli sono confermate le assenze di Parisi, Brescianini, Kean e Fortini, mentre sono presenti sia Rugani (fuori lista Uefa) e Gosens, uscito affaticato dalla gara di lunedì contro la Lazio. Out anche Dodo che sta bene e che comunque essendo squalificato non potrà essere della partita domani.

Presenti anche 6 elementi della Primavera di Daniele Galloppa, ossia: Sadotti, Sturli, Trapani, Puzzoli, Deli e Braschi. Queste le immagini raccolte dalla nostra redazione: