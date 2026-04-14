Giudice Sportivo, Berardi squalificato per due giornate: salta la Fiorentina
È stato da poco pubblicato sul sito ufficiale della Lega Serie A il report del Giudce Sportivo per quanto riguarda la 32^ giornata conclusasi ieri sera con la vittoria della Fiorentina al Franchi contro la Lazio. Tra le notizie che riguardano anche il club viola c'è quella relativa alla squalifica di Domenico Berardi, esterno del Sassuolo che è stato squalificato per due giornate e che dunque salterà il match del Franchi in programma per domenica 26 aprile alle 12:30. Questa la motivazione fornita dal Giudice Sportivo:
"SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto".
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