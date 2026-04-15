Qui Palace, Richards suona la carica: "Premier o Conference? Puntiamo su tutto"

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Il Crystal Palace sta bene. La conferma arriva dal weekend di Premier, 2-1 in rimonta sul Newcastle, doppietta di Mateta, e dalle parole di Chris Richards, difensore delle eagles. Il classe 2000 è stato categorico quando gli è stato chiesto qual è la priorità del gruppo tra Premier League e Conference: "L'allenatore (Oliver Glasner, ndr) ha parlato con noi per capire se volessimo concentrarci su una cosa o sull'altra", ha detto il difensore a Premier League Productions. "Eravamo tutti d'accordo sul fatto che volessimo puntare su entrambe. Abbiamo la partita di ritorno [contro la Fiorentina] e poi, si spera, la semifinale. Ma, ripeto, vogliamo anche risalire la classifica.

E riguardo la trasferta, Richards ha aggiunto: "Ci aspettiamo una gara difficile. Abbiamo vinto la partita d'andata per 3-0 e sappiamo che il ritorno sarà comunque ostico. Loro hanno molto da giocarsi e, allo stesso modo, anche noi però".