Dagli inviati Sarri (s.stampa): "Non credo avrò la fortuna di allenare la Fiorentina. Ringrazio i tifosi viola per l'affetto"

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Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta in casa della Fiorentina della sua squadra. Queste le sue parole:

Come sta la squadra in vista della Coppa Italia?: "L'obbiettivo sarebbe di giocare tutte le partite su ottimi livelli. Tirare fuori la giocata ogni partita è difficile. L'Atalanta guardando alla Coppa è più forte di noi. Oggi la squadra non l'ho vista male, abbiamo approcciato bene il match e preso gol in modo casuale. Poi loro si sono abbassati molto e noi non abbiamo tramutato il predominio territoriale in occasioni da gol. Oggi però abbiamo perso in modo immeritato".

Sull'ennesimo infortunio di Marusic e sul perché degli infortuni: "Ci siamo interrogati su tutto ma è un mix di tanti fattori che ci hanno portato ad una stagione di difficoltà. Ci sono poi situazioni croniche come quella di Maldini".

Come pensa di risolvere i problemi in zona gol?: "Se avevo la soluzione per risolvere i problemi offensivi ero al Real Madrid. Le ultime due gare fanno anche meno testo. Su 180 minuti 160 li abbiamo fatti con squadre che giocavano con un blocco basso, e li è difficile per tutti non solo per noi. Sono gare che se sblocchiamo prima noi si portano a casa. Il possesso palla per me non è vero che non conta niente. Su 90 minuti se stai 70 nella metà campo avversaria sono tanti gestioni difensive in meno da fare".

Sul suo futuro: "Sono io che devo ascoltare i programmi della società, fosse per me spenderei 700 milioni di mercato ma non me lo fanno fare. Non possiamo pensare solo alle partite importanti che ci mancano sennò si fanno figuracce. Per il futuro vediamo quale sarà il programma della società poi faremo le valutazioni. Se io sono contento e loro no si troverà una via d'uscita facilmente e viceversa. L'unica società con cui parlerò in questi giorni è la Lazio, e per contratto è anche normale".

Ti aspetti che si parli di te anche per la Fiorentina? E sulle parole di Paratici: "Negli ultimi tempi i rapporti erano più tesi con lui. Mi fa piacere che abbia speso delle parole per me. Era un momento in cui alla Juve lo scudetto sembrava normale ma si era a fine ciclo. Lo scudetto è stato sottovalutato. L'accoglienza del Franchi è stata emozionante, ma è un ringraziamento che per la Fiorentina mi sento di fare perché loro quando sono stato fermo dalla panchina mi sono stati vicini. Sarà che sono nato qui dietro, li ringrazio anche se non credo che in futuro avrò la fortuna di allenare la Fiorentina".

C'era il rigore su Noslin?: "Stanno arbitrando ognuno per i cazzi propri. Se lo chiedi a me i rigori sono altri, se mi chiedi se era rigore con i parametri di questa stagione ti dico di si".