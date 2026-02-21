Cremonese, Nicola: "La salvezza si deciderà da marzo in poi"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni sul periodo negativo dei lombardi: “Se le ultime partite senza vittorie incidessero sul nostro morale non potremmo fare questo lavoro, poi è chiaro che ognuno di noi convive con la sana tensione che ci ha permesso di diventare quello che siamo. La tensione sana serve per attivare l’attenzione, quella che porta a fare gli interventi al momento giusto e attaccare gli spazi nel momento giusto. Ogni squadra affronta varie fasi, ciò che bisogna pensare è di mantenere lo spirito e l’entusiasmo elevati, perché i giochi si decideranno da marzo in poi come ho sempre detto dall’inizio dell’anno”.

Analizzando le sue esperienze passate, con le sue squadre ha sempre raggiunto la salvezza in modi diversi…

“Sì, l’unico denominatore è che abbiamo sempre cercato di raggiungere lo stesso obiettivo. Per chi lotta per la salvezza è difficile avere continuità di risultati prolungata nel tempo, forse il paradosso è che per noi ci sia stata una continuità quasi sorprendente, ma in quel caso non pensavamo affatto che fosse già finita. Ne parlavo già ai tempi in conferenza stampa, perché l’esperienza insegna che lottare per mantenere la categoria non rende scontato né quel periodo positivo né il fatto che abbiamo sfidato sette squadre di altissimo livello nelle ultime dieci giornate, consapevoli che si potrebbe fare punti così come non farne. Ogni squadra è diversa, a non cambiare è il fatto che per raggiungere l’obiettivo serve lottare”.