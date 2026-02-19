Buone notizie per Dybala: niente operazione al ginocchio per l'argentino

Nuovi aggiornamenti dalla capitale riguardo le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è fuori da inizio febbraio a causa di un problema al ginocchio e ha già saltato le tre sfide di Serie A contro Udinese, Cagliari e Napoli. Dopo l'ipotesi inizialmente trapelata riguardante la possibilità di un piccolo intervento chirurgico per risolvere i fastidi della Joya, lo staff medico della Roma starebbe vagliando altre soluzioni. Come infatti raccolto dalla redazione di TMW, non è previsto alcun tipo di intervento chirurgico per il calciatore, in quanto la risonanza magnetica non ha evidenziato problemi curabili con un'operazione.

Dyabala sta quindi svolgendo il proprio recupero come previsto inizialmente. La notizia dell'operazione si era diffusa dopo che ieri c'era stato un consulto medico a Trigoria. Consulto che avrebbe riguardato, invece, Matias Soulé, alle prese ormai da tempo con una fastidiosa pubalgia che non gli permette di scendere in campo per 90 minuti da ottobre.