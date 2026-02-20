Fiorentina-Parma, il tifo organizzato ducale diserta la trasferta: i motivi
Nel secondo weekend di marzo, per la 28esima giornata di campionato, al Franchi si giocherà Fiorentina-Parma e il tifo organizzato ducale ha già confermato la decisione, come lo scorso anno, di disertare la trasferta, per protestare per l'esiguo numero di biglietti riservati agli ospiti, per la capienza ridotta dello stadio viola.
Ecco il comunicato via social del centro di Coordinamento Parma Clubs: "A Firenze non ci saremo. Esattamente come un anno fa. Fa male prendere questa decisione, ma i nostri valori vengono prima: non lasciamo indietro nessuno. Le condizioni attuali non permettono alla totalità dei parmigiani di seguire la squadra, lasciando inevitabilmente fuori altre persone. Scegliamo di non partecipare alla trasferta di Firenze. Se siete d’accordo state con noi. Non è un obbligo, ma pretendiamo rispetto per una scelta fatta per tutta la tifoseria. A chi deciderà comunque di andare chiediamo una sola cosa: niente pezze, niente striscioni, niente iniziative di tifo. Il settore vuoto sarebbe un segnale forte, nel rispetto di chi porta avanti il tifo a Parma ogni giorno".
Pubblicato da Centro Coordinamento Parma Clubs su Venerdì 20 febbraio 2026
