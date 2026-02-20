Wojtuszek: "Abbiamo peccato di lucidità. Con Pululu poteva finire diversamente"

Norbert Wojtuszek, calciatore dello Jagiellonia, ha parlato dopo la sconfitta per 3-0 della squadra polacca contro la Fiorentina maturata grazie alle reti di Ranieri, Mandragora e Piccoli. Ecco le sue parole: "Abbiamo tenuto in mano il gioco, ma ci è mancata la concretezza nei momenti decisivi. Abbiamo creato diverse situazioni che avremmo potuto sfruttare meglio e trasformare in gol, mentre la Fiorentina è stata brava a colpire mettendo in mostra tutta la sua qualità: prima su calcio piazzato, poi su punizione e infine su rigore. Dispiace, perché per lunghi tratti la gara è stata equilibrata. Abbiamo avuto le nostre occasioni, così come loro. La differenza l’ha fatta la maggiore lucidità negli episodi chiave. È un peccato, perché con più precisione nell’ultima scelta, un pizzico di pazienza in più sotto porta, la partita avrebbe potuto prendere una direzione diversa.

Ora, con il 3-0, il ritorno si complica parecchio e ribaltare il doppio confronto sarà molto difficile. Dovremo provare a partire forte, cercando di segnare subito per mettere pressione alla Fiorentina e indurla all’errore. Affronteremo la gara con lo spirito giusto e vedremo cosa succederà. Le assenze hanno inciso: Taras è un leader vero, un capitano capace di trascinare la squadra nei momenti delicati. Anche Pululu, con le sue qualità offensive, avrebbe potuto darci una mano importante. Chissà, magari avrebbe fatto la differenza e oggi parleremmo di un altro risultato".