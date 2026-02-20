Udinese, si punta ad avere Davis in panchina contro la Fiorentina
FirenzeViola.it
Il programma dell'Udinese per il recupero del proprio giocatore di punta in attacco, Keinan Davis, reduce da una lesione all’adduttore sinistro riportata il 2 febbraio con la Roma, prevede che l'inglese rientri in panchina lunedì 2 marzo contro la Fiorentina di Paolo Vanoli che, dopo la sfida di questo lunedì contro il Pisa, sarà ospite alle 20.45 alla Bluenergy Stadium proprio dei friuliani. Nella tabella di marcia del club allenato da Runjaic, Davis tornerà poi in campo da titolare a Bergamo in casa dell’Atalanta, nella sfida al momento fissata per domenica 8 marzo, alle 15.
Lo riporta il Messaggero Veneto.
