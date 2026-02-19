Frecciata di Di Canio: "Difficile giocare a Pisa? Se giochi bendato fai 0-0"

Frecciata di Di Canio: "Difficile giocare a Pisa? Se giochi bendato fai 0-0"
Paolo Di Canio, ospite a Sky Sport per approfondire le criticità scaturite fuori dal primo turno playoff di Champions League, in cui tutte le italiane sono uscite sconfitte, ha allargato il discorso al Pisa, prossimo avversario della Fiorentina, parlando del ragionamento generale secondo cui giocare in casa dei nerazzurri è difficile: "Sento dire che è difficile andare a giocare a Pisa. Ma come si fa? In 12 partite in casa il Pisa ha fatto 2 gol. Se giochi bendato a Pisa fai 0-0".