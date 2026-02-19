Kruk: "La Fiorentina subisce molti gol. Non è terzultima per caso in Serie A"
Il giornalista polacco di Eleven Sports, Mikolaj Kruk, alla vigilia della partita tra Jagiellonia e Fiorentina ha parlato della fase difensiva e dei risultati da essa riportati fino a questo momento. Ecco le dichiarazioni del giornalista nel corso di una diretta Youtube del canale Meczyki: "La Fiorentina ha subito 39 gol nel massimo campionato italiano questa stagione. Sono tanti, anche se non è la peggior difesa della Serie A. Questo dimostra che la terzultima posizione in Serie A non è un caso. Lo Jagiellonia deve sfruttare questo aspetto".
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Angelo GiorgettiFirenzeViolaLa Conference è un'occasione e un intralcio: priorità alla salvezza, visto il Lecce? Preserverei alcuni big in vista del Pisa. Anche se dobbiamo ricordarci che questa edizione della Coppa sarebbe la più facile da vincere…
Mario TeneraniDopo Como non ci sono più attenuanti: mai più ricadute di prestazioni e risultati. Per la salvezza serve una squadra così. Fagioli dirige, Parisi l’umiltà al potere. Nel gelo di Bialystok un bel turn-over
