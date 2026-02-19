Kruk: "La Fiorentina subisce molti gol. Non è terzultima per caso in Serie A"

Il giornalista polacco di Eleven Sports, Mikolaj Kruk, alla vigilia della partita tra Jagiellonia e Fiorentina ha parlato della fase difensiva e dei risultati da essa riportati fino a questo momento. Ecco le dichiarazioni del giornalista nel corso di una diretta Youtube del canale Meczyki: "La Fiorentina ha subito 39 gol nel massimo campionato italiano questa stagione. Sono tanti, anche se non è la peggior difesa della Serie A. Questo dimostra che la terzultima posizione in Serie A non è un caso. Lo Jagiellonia deve sfruttare questo aspetto".