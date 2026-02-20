Pisa al Franchi col problema portiere: le ultime sulla probabile nerazzurra
Arriva il Pisa lunedì al Franchi, per la sfida salvezza in programma alle 18:30 contro la Fiorentina. Come riporta TMW, concentrandosi sulla probabile formazione nerazzurra, Hiljemark costretto a ridisegnare qualcosa soprattutto tra i pali: l’infortunio di Scuffet, fuori almeno un mese, e le condizioni non ottimali di Semper spingono verso la seconda consecutiva da titolare per Nicolas. Davanti a lui il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Canestrelli, Caracciolo e Bozhinov, mentre sulle fasce agiranno Touré e Angori. In cabina di regia conferma per Aebischer, affiancato da Loyola, galvanizzato dal gol al Milan.
Sulla trequarti spazio a Moreo e al probabile esordio dal primo minuto di Iling Jr, chiamato a dare imprevedibilità tra le linee. In avanti, favorito per guidare l’attacco è Stojlkovic, in vantaggio su Durosinmi nelle scelte del tecnico svedese.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati