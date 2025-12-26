Qui Parma: i convocati di Cuesta, a disposizione sia Circati che Del Prato
Alla vigilia di Parma-Fiorentina, ecco le scelte dei ducali: l’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 26 calciatori per il match in programma domani, sabato 27 dicembre alle ore 12:30 allo Stadio Ennio Tardini, scontro diretto per la salvezza valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Il Parma, che non gioca da due settimane (l'ultima, sempre in casa, è coincisa con la gigantesca beffa contro la Lazio, sconfitta per 0-1 nonostante i padroni di casa abbiano giocato per gran parte della gara in 11 contro dieci) ha recuperato sia Circati che Delprato, due colonne della linea difensiva. Questi i convocati:
Portieri: 40 Corvi, 13 Guaita, 66 Rinaldi.
Difensori: 27 Britschgi, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 8 Estevez, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 32 Cutrone, 30 Djurić, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino.
