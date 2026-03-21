Clima teso a Roma: tutti in discussione, anche il tecnico Gian Piero Gasperini

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Momento di tensione in casa Roma: il progetto tecnico-dirigenziale potrebbe rischiare di arrivare a fine ciclo già al termine di questa stagione. La causa: l’eliminazione dall’Europa League e un rendimento lontano dalle aspettative che rischia di trasformare il finale di stagione in un vero e proprio esame per tutti, anche per lo stesso Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il progetto impostato attorno all’allenatore, al direttore sportivo Ricky Massara e al consulente Claudio Ranieri non ha prodotto gli esiti auspicati e difficilmente sarà confermato nella sua interezza. Sulla base di ciò, infatti, a Trigoria si sarebbe tenuto un incontro con il vicepresidente Ryan Friedkin per fare il punto sulla situazione. “Mescolare Gasperini, Massara e Ranieri sarebbe stata cosa buona e giusta, ma l’opera non è riuscita – scrive il quotidiano – la Roma di oggi non sarà la Roma di domani.

I discorsi coinvolgono tutti, nessuno è sicuro del proprio posto e da giovedì sera neppure il tecnico”. L'incontro non avrebbe portato a rotture immediate, evidenziando, però, d'altra parte, divergenze importanti: dalla valutazione della rosa alla gestione fisica della squadra, dai dodici gol subiti nelle ultime partite alle quattordici sconfitte subite complessivamente fino ai rapporti tra staff tecnico e medico. Teso, infatti, sarebbe anche il rapporto tra Gasperini e Ranieri. Inoltre, il mercato estivo potrebbe portare a scelte dolorose. Senza qualificazione in Champions, infatti, potrebbe palesarsi lo spettro di un nuovo anno zero e per sistemare i conti potrebbero essere necessarie cessioni importanti, come quelle riguardanti Koné, Ndicka, Svilar e Pisilli.