Giacchetta (Ds Cremonese) ci crede: "Salvezza? Dipende tutto da noi"

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Simone Giacchetta, Ds della Cremonese, ha così parlato - nel pre partita del match in corso contro il Parma - ai microfoni di DAZN della situazione della squadra grigiorossa dopo l'arrivo del nuovo tecnico Marco Giampaolo: "E' arrivato da tre giorni, ci saranno tanti cambiamenti. L'arrivo di un nuovo tecnico può stimolare il gruppo e i singoli a mettersi in evidenza e tirare fuori le risorse emotive necessarie in questi momenti".

Il gruppo adesso si sente responsabilizzato?

"Non si parla di colpe, ma di responsabilità. Facciamo questo di mestiere, ognuno ha le proprie responsabilità. Ovviamente sono i giocatori ad essere chiamati in causa. Il cambio in panchina è un segnale di sconfitta per quello che è il percorso. Non si può dare sempre colpa agli allenatori, tutti dobbiamo dare di più".

Quale sarà la quota salvezza secondo lei?

"Siamo terzultimi, quindi tutto dipende da noi. Dobbiamo fare il nostro percorso, non so dire un punteggio, ma solo che dipenderà da come ci comporteremo noi. Sta a noi ribaltare quello che ad oggi sta decretando la classifica".