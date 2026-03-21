Viareggio Cup, al 45' la Fiorentina è sullo 0-0 col One Touch ma quante chances

Viareggio Cup, al 45' la Fiorentina è sullo 0-0 col One Touch ma quante chances
Oggi alle 15:29Primo Piano
di Andrea Giannattasio
fonte dal nostro inviato a Viareggio (LU)

Finisce 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e One Touch nella semifinale della 76a Viareggio Cup che si sta giocando allo stadio Dei Pini di Viareggio. Nel complesso meglio i viola che hanno sfiorato il gol nel finale tre volte, prima al 34’ con un inserimento di Mataran su cross di Colaciuri uscito di poco, poi con una punizione dal limite di Cianciulli parata centralmente da Emmanuel e poi soprattutto con un tiro a porta vuota di Croci salvato all’ultimo in corner da John. Per i nigeriani da segnalare solo un tiro di Agha finito alto sopra la traversa al 15’.

Nell’altra semifinale, quella tra Sassuolo e Rijeka, i croati sono in vantaggio 1-0 al termine dei primi 45’.