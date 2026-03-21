Viareggio Cup, al 45' la Fiorentina è sullo 0-0 col One Touch ma quante chances
Finisce 0-0 il primo tempo tra Fiorentina e One Touch nella semifinale della 76a Viareggio Cup che si sta giocando allo stadio Dei Pini di Viareggio. Nel complesso meglio i viola che hanno sfiorato il gol nel finale tre volte, prima al 34’ con un inserimento di Mataran su cross di Colaciuri uscito di poco, poi con una punizione dal limite di Cianciulli parata centralmente da Emmanuel e poi soprattutto con un tiro a porta vuota di Croci salvato all’ultimo in corner da John. Per i nigeriani da segnalare solo un tiro di Agha finito alto sopra la traversa al 15’.
Nell’altra semifinale, quella tra Sassuolo e Rijeka, i croati sono in vantaggio 1-0 al termine dei primi 45’.
Pubblicità
Primo Piano
Fiorentina, è l’ora dell’equilibrio: tre vittorie di fila in partite ufficiali per i Viola, un solo punto nelle ultime due di campionato per la capolista. Per Vanoli non sarà facile preparare questa sfida in due giornidi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, è l’ora dell’equilibrio: tre vittorie di fila in partite ufficiali per i Viola, un solo punto nelle ultime due di campionato per la capolista. Per Vanoli non sarà facile preparare questa sfida in due giorni
3 Lotta salvezza, primavera rovente: due scontri diretti per la Fiorentina e un maggio da bollino rosso. I calendari a confronto
Copertina
Luca CalamaiConference, la possiamo vincere. Nell’anno del Centenario sarebbe un risultato storico alzare la Coppa e andare in Europa League. Kean si scusi. Il Palace non deve spaventarci
Lorenzo Di BenedettoQuattro gol, tre punti e un grande sospiro di sollievo. Guai però a pensare di avercela fatta, serve equilibrio e zero presunzione. Conference: ora cambia tutto. Rakow e Inter, come gestire i big? Il centenario passi da incubo a storia
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com