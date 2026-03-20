C.Palace, Wharton presenta la sfida alla Viola: "Grande club. Tutti qui la conoscono"

vedi letture

Il giovane talento del Crystal Palace Adam Wharton è intervenuto ai microfoni di TNT per parlare della Fiorentina, prossima avversaria degli Eagles nei quarti di finale di Conference League. Match d'andata in programma il 9 aprile al Selhurst Park di Londra. Queste le parole del centrocampista classe 2004: "È emozionante. Un quarto di finale di una competizione europea è una cosa importantissima. Molti di noi non hanno mai giocato in Europa così come il Crystal Palace. E' una grande opportunità per noi, per il club e per i tifosi.”

Successivamente, a proposito della squadra viola: “La Fiorentina è un grande club. Penso che praticamente tutti sappiano chi sia. È una grande squadra in Italia e sarà una grande sfida per noi. Speriamo di poter andare lì e passare il turno.”