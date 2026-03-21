È già iniziata l'attesa per il Crystal Palace, il CorFio: "Corsa ai voli per Londra tra i tifosi"

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È l’avversaria che tutti si aspettavano e che adesso tutti vogliono battere, tifosi della Fiorentina compresi: non a caso è già partita la corsa ai voli per Londra, mentre per i biglietti si dovrà probabilmente attendere la fine di marzo. A Sosnowiec il nome del Crystal Palace circolava già prima che gli inglesi eliminassero ai supplementari l’Aek Larnaca. Nel frattempo, mentre la squadra viola rientrava verso casa tra sorrisi (come quelli del dg Ferrari) e gesti di soddisfazione (i pollici alti del ds Paratici), anche Vanoli è apparso più sereno, pur senza evitare riferimenti al prossimo turno.

Archiviato l’ostacolo polacco, all’orizzonte si profila un’altra inglese temibile: dopo il West Ham vincitore della finale di Praga 2023, l’Aston Villa eliminato l’anno successivo dai futuri campioni dell’Olympiakos e il Chelsea trionfatore nel 2025. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.