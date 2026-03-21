FirenzeViola

La Fiorentina U18 è in finale di Viareggio Cup: One Touch battuto 2-0. Ora il Rijeka

La Fiorentina U18 è in finale di Viareggio Cup: One Touch battuto 2-0. Ora il RijekaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:31Primo Piano
di Andrea Giannattasio

La Fiorentina Under-18 batte 2-0 i nigeriani del One Touch e approda con ampio merito per la 19a volta nella sua storia alla finale di Viareggio Cup. Decisivi i gol nel corso della ripresa di Ikenna (subentrato all’infortunato Croci a inizio ripresa) con un tocco semplice in area piccola al 74’ e di Clarizia, che dopo l’assist per l’1-0 con una girata ha messo la sfera all’incrocio dei pali all’82’.

I viola affronteranno lunedì alle ore 15 allo stadio Dei Pini il Rijeka che ha battuto per 3-0 il Sassuolo nella finale di Pietrasanta. Per i croati si tratta della prima finale in assoluto nella Coppa Carnevale.