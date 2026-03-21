Chivu: "Vogliamo dare continuità alle nostre ambizioni. Siamo pronti"
Alla vigilia della partita di Serie A contro la Fiorentina, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato in sala stampa di come arriva la sua squadra alla sfida di domani sera. Queste alcune delle sue parole: "La squadra arriva bene alla partita e siamo pronti".
Percepite la pressione?
"Il calcio è pressione, il campionato è lungo e nell'era dei tre punti tutto è possibile. Noi sappiamo il nostro percorso e conosciamo anche le ambizioni delle altre squadre".
Sembra che all'Inter manchi sempre qualcosa nonostante sia in testa, perché?
"Noi non abbiamo mai pensato ai distacchi in classifica, nell'era a tre punti tutto è possibile. Noi pensiamo ad essere competitivi, abbiamo un vantaggio ma dobbiamo pensare a noi e a quello di buono che abbiamo fatto. Vogliamo dare continuità alle nostre ambizioni".
Come sta Bastoni? Cosa pensi dei giocatori dell'Inter che fanno gli spareggi?
"Avranno tempo poi per rappresentare l'Italia e gli facciamo un in bocca al lupo. Ora pensano all'Inter, poi chi andrà in Nazionale prepareranno la partita al meglio. L'Italia può e deve vincere. Bastoni non c'è domani e verrà valutato in Nazionale".
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