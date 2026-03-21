Dagli inviati Capparella: "Prova diversa dalle altre. Loro più fisici, noi fantastici a contenerli. Vinciamola, per Commisso"

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Con la vittoria ottenuta col punteggio di 2-0 nei confronti dei nigeriani dell'One Touch, la Fiorentina di Mister Marco Capparella vola in finale di Viareggio Cup per il secondo anno consecutivo. Queste le parole del tecnico viola under 18 al termine della partita: "I ragazzi sono entrati bene. Devo fare i complimenti a tutti. Hanno fatto una prova veramente difficile, di carattere, completamente diversa dalle altre. Abbiamo incontrato una squadra fisicamente troppo superiore a noi, troppo superiore nella velocità, nel contrasto, nel gioco aereo. Siamo stati veramente fantastici".

Ci sono stati tanti raddoppi soprattutto sulle punte, i centrocampisti hanno aiutato molto la difesa per colmare questo gap fisico.

"Ha detto benissimo, sono stati bravi per quello, non abbiamo mollato, vedevamo le difficoltà, la velocità loro, la forza fisica. Siamo stati bravi a leggere tutte tutte le situazioni. Abbiamo sbagliato solo una volta ma per fortuna hanno tirato fuori. Avremmo rovinato una partita che stavamo gestendo bene. Si vedeva che a livello fisico erano troppo superiori ma siamo stati bravi a contenerli con ragazzi molto giovani, dell'under 17 che hanno fatto una prova davvero importante: Ikenna, Corduneanu, Clarizia, Bianchini. Ne ho fatti esordire tanti, perciò sono stracontento per come hanno reagito e come si sono inseriti nello spogliatoio".

Quest'anno la finale sarà contro il Rjeka. Cosa si aspetta dalla gara contro i croati?

"Sicuramente sarà una squadra forte, fisica. Sono croati, hanno battuto la nazionale di serie D, perciò penso che sia una squadra veramente forte. Oggi hanno battuto il Sassuolo. Sarà molto complicato affrontarli ma ce la giocheremo".

Sulla situazione infortunati.

"E' dura, ne ho tanti dall'inizio del torneo, però giocheranno altri. Io sono sono fatto così, do la possibilità a tutti e mi daranno tutto anche gli altri. Non ho problemi di formazione".

Alcuni giocatori presenti anno scorso giocheranno la loro seconda finale. Cosa diranno ai compagni di quest'anno per questa nuova finale?

"Sicuramente diranno 'vincetela'. Gli diranno questo, io me lo auguro per i ragazzi che se lo meritano veramente per come si allenano. Abbiamo fatto un percorso veramente importante".

Infine un pensiero per il presidente Commisso. Sarebbe bello bello regalare un trofeo alla Fiorentina in un anno disgraziato?

"Non lo volevo dire, però sicuramente spero di portare questa Coppa a casa proprio per il Presidente. L'anno scorso ci è venuto a trovare qui. Ci manca tanto. Lo dobbiamo fare per lui, non 'speriamo di', lo dobbiamo fare. Oltre al Presidente, io penso che la famiglia Commisso in generale, la Fiorentina se lo meriti. Voglio che sia la prima coppa di una lunga serie".