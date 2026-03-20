Infortunio per Manu Konè, resterà fuori 4 settimane: torna con la Fiorentina

Infortunio per Manu Konè, resterà fuori 4 settimane: torna con la FiorentinaFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:02Avversari
di Redazione FV

Tegola in casa Roma, i giallorossi perdono Manu Konè per una lesione del bicipite femorale della gamba. L'infortunio, riportato ieri sera nel corso del primo tempo con il Bologna, lo terrà ai box per 4 settimane. Il francese dunque dovrebbe tornare in campo proprio contro la Fiorentina alla 35esima giornata.