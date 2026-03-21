Adani a Repubblica: "In estate da Paratici mi aspetto 4/5 titolarissimi per la Viola"

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Daniele Adani, opinionista Rai ed ex giocatore, intervenuto ieri in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha rilasciato una lunga intervista questa mattina a la Repubblica nel corso della quale ha toccato anche il tema legato alle prospettive future di mercato dei viola con Paratici come ds: "Fabio sta facendo un restyling profondo portando un senso di professionalità e attitudine al lavoro in tutte le aree della società, non solo nella squadra. Poi in estate mi aspetto, grazie alla sua ampia rete di scouting, quattro cinque titolarissimi in tutti i reparti. Si deve partire da un’ossatura diversa in ogni zona del campo.

Mi piacerebbe vedere una Fiorentina moderna, con un’interpretazione coraggiosa, che faccia crescere ragazzi giovani in prima squadra ma che sappia scovare profili anche in grado di capire che chi gioca per la Fiorentina gioca per una piazza prestigiosa. Giocatori con coraggio, ritmo, protagonismo, umiltà"