Atalanta, nuovo infortunio per Scamacca: salta Verona e i playoff mondiali

Atalanta, nuovo infortunio per Scamacca: salta Verona e i playoff mondialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:15Avversari
di Redazione FV

Brutte notizie per l'Atalanta ma anche per Gattuso: si ferma ancora Gianluca Scamacca. L'attaccante classe 1999 ha rimediato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro.

Sarà quindi costretto a saltare la sfida di domani alle ore 15 in casa contro il Verona ma anche e soprattutto la sfida contro l'Irlanda del Nord di giovedì 26 marzo valida per i play-off Mondiali. "Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale", questa ciò che si legge nella nota ufficiale diramata dal club bergamasco.