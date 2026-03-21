FirenzeViola Lotta salvezza, primavera rovente: due scontri diretti per la Fiorentina e un maggio da bollino rosso. I calendari a confronto

vedi letture

"Se la Conference è un sogno? No, il nostro sogno rimane la salvezza". Con cinismo e maturità Nicolò Fagioli, nel post-partita di Rakow-Fiorentina, ha stoppato tutti i possibili voli pindarici di una piazza poco abituata a essere ancorata a terra. Perché con 28 punti e nove 'finali' ancora da giocare, la permanenza in Serie A è tutt'altro che scontata. Il trend è positivo e l'aver visto da vicino i rivali di De Gea e soci, liquidati lunedì sera per 4-1, invoglia all'ottimismo. Ma ci sono ancora un paio di snodi cruciali nella primavera rovente che aspetta la Fiorentina. Oltre a Fiorentina-Inter - da lì ogni punto fatto sarebbe guadagnato - c'è soprattutto Verona-Fiorentina, alla trentunesima. Il gusto e l'importanza dell'incrocio in programma il prossimo 4 aprile al Bentegodi lo daranno anche il risultato di Atalanta-Verona, perché in caso di ko i gialloblù avrebbero un piede e mezzo in B. Altro turning-point: lunedì 20 aprile, Lecce-Fiorentina, a quattro giorni dal ritorno dei quarti di Conference contro il Crystal Palace, anche qui l'epicità della sfida sarà determinata dal percorso della Cremonese, la squadra, tra le ultime cinque in classifica, col calendario più abbordabile.

Sì, perché la difficoltà per i viola si alzerà improvvisamente a maggio: in programma un poker di sfide da cardiopalma, Roma-Fiorentina, Fiorentina-Genoa (con la speranza di trovare il Grifone già salvo), Juventus-Fiorentina e il gran finale contro l'ex Palladino, Fiorentina-Atalanta. Un quartetto di sfide ad alto coefficiente di difficoltà, un monte Zoncolan che Vanoli e i suoi dovranno provare ad affrontare con le borracce già piene di punti. Calcoli alla mano, ne servono ancora dieci per essere tranquilli, per affrontare il maggio tremendo che aspetta i viola ci sarà da portarsi avanti. E quindi l'obiettivo e fare questi dieci benedetti punti nelle prossime cinque gare. Inter, Verona, Lazio, Lecce, Sassuolo, missione non impossibile ma quantomeno ardua. Anche perché poi a maggio si alzerà anche la temperatura della lotta salvezza e, per una squadra non abituata a battagliare in quelle zone, c'è il rischio di scottarsi.

Calendari a confronto:

Fiorentina (28 pt, 16esimo posto):

30. Fiorentina-Inter

31. Verona-Fiorentina

32. Fiorentina-Lazio

33. Lecce-Fiorentina

34. Fiorentina-Sassuolo

35. Roma-Fiorentina

36. Fiorentina-Genoa

37. Juventus-Fiorentina

38. Fiorentina-Atalanta

Lecce (27pt, 17esimo posto):

30. Roma-Lecce

31. Lecce-Atalanta

32. Bologna-Lecce

33. Lecce-Fiorentina

34. Verona-Lecce

35. Pisa-Lecce

36. Lecce-Juventus

37. Sassuolo-Lecce

38 Lecce-Genoa

Cremonese (24pt, 18esimo posto)

Parma-Cremonese

Cremonese-Bologna

Cagliari-Cremonese

Cremonese-Torino

Napoli-Cremonese

Cremonese-Lazio

Cremonese-Pisa

Udinese-Cremonese

Cremonese-Como

Pisa (18 pt, 19esimo posto)

30. Como-Pisa

31. Pisa-Torino

32. Roma-Pisa

33. Pisa-Genoa

34. Parma-Pisa

35. Pisa-Lecce

36. Cremonese-Pisa

37. Pisa-Napoli

38. Lazio-Pisa

Verona (18 pt, 20esimo posto):

30. Atalanta-Verona

31. Verona-Fiorentina

32. Torino-Verona

33. Verona-Milan

34. Verona-Lecce

35. Juventus-Verona

36. Verona-Como

37. Inter-Verona

38. Verona-Roma