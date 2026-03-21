Inter, Bastoni verso la non convocazione: Chivu a Firenze si affida ai suoi leader

Inter, Bastoni verso la non convocazione: Chivu a Firenze si affida ai suoi leaderFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:15Avversari
di Redazione FV

In casa Inter Cristian Chivu, domani squalificato contro la Fiorentina a causa dell’espulsione rimediata la scorsa settimana con l'Atalanta, dovrebbe schierare dal primo minuto tutti i suoi quattro leader, Thuram, Barella, Calhanoglu e Dumfries . Mentre dovrà rinunciare con molta probabilità ad Alessandro Bastoni, la cui convocazione per Firenze è, dunque, a fortissimo rischio: si va abbondantemente verso il no, sicura quindi la titolarità di Carlos Augusto